67 شاحنة مساعدات أممية تعبر تركيا باتجاه إدلب السورية

هطاي (تركيا) / جم كنجو / الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 67 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

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ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق.

يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد".

وقد أسفرت تلك الهجمات عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.