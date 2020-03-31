أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ، بالمملكة مشيراً إلى أن 108 حالات كانت بسبب المخالطة. كما أعلن العبدالعالي عن تسجيل حالتين وفاة جديدة بفايروس كورونا بالمملكة. وأوضح أن إجمالي حالات الإصابة بفايروس كورونا بالمملكة 1563 حالة، من بينها 31 حالة حرجة ، بينما وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم 801 ألف وعدد المتوفين 38 ألف حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن وفاة حالتين وتسجيل 110 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.