شكرا لقرائتكم خبر عن «محاكاة عشاء المطعم» والدراجة على الشرفة.. حيل الآباء لتسلية الأبناء في زمن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

تداول آباء عبر «إنستجرام» حيلهم المبتكرة للترفيه عن أطفالهم خلال فترات البقاء الطويل في المنزل. البعض وضع دراجة على واجهة الشرفات، وثبتها إلى الأرض، ليمنح الأبناء شعوراً بتنزههم في الشارع، أو الحديقة بحسب إطلالة كل منزل. بينما قدم أب آخر محاكاة «العشاء خارج المنزل» بتحويل طاولة الطعام إلى أخرى تشبه الموجودة في المطاعم والمقاهي، ولعب دور النادل الذي يسكب الحليب في الأكواب. وتبادل آخرون أفكارهم لتحويل صناديق كرتونية إلى لعبة «بيبي فوت» الشهيرة، وغيرها.

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