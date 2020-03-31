شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لاستجابة عالمية لأزمة كورونا لضمان الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى أهمية تعاون دول مجموعة العشرين فى هذه المرحلة لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها باعتبارها شريانا لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم ومحركا لعودة الانتعاش الاقتصادى، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ أن ذلك جاء خلال الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على المستوى الوزاري، الذي عقد افتراضيا عبر الاتصال المرئي بحضور وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار في دول المجموعة، حيث أكد الاجتماع أهمية التزام دول المجموعة بدعم سلاسل التوريد والتوزيع وتيسير التجارة وضمان تدفق السلع وخاصة المتعلقة بمواجهة " كورونا " .

وقال المنصوري إنه لن يتم الوصول إلى المستلزمات الطبية بدون تجارة، وخلال الأزمة الحالية المتعددة الأبعاد، صحيا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، يعد ضمان التدفق السلس للتجارة عبر الحدود أمرا بالغ الأهمية. وأكد أهمية العمل المشترك بين بلدان مجموعة العشرين وبالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الشريكة، لضمان تمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أمرا حيويا اليوم لتهيئة الظروف المناسبة لتطوير وإنتاج التقنيات والعقاقير واللقاحات الجديدة الكفيلة بمواجهة وباء الكورونا، وأن على الحكومات أيضا الاستفادة من خبرة قطاع الأعمال والشركات وإقامة شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص بهدف المشاركة في التخفيف من المخاطر الناشئة.

وكانت دبى، فرضت اليوم الثلاثاء، أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.