أشهر ملياردير في #مصر يهدد بالانتحار ويحذر من "دماء اقتصادية كبيرة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

تسبب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في حالة كبيرة من الجدل بعد تهديده بالانتحار في ظل الحظر المفروض في مصر وتوقف الأعمال على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال ساويرس خلال تصريحات متلفزة: "مصر بحاجة إلى قرار فوري بعودة حركة الإنتاج بشكل عاجل، ولو مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر بسبب الجلوس في المنزل".

وتابع: " الأسبوع المقبل سنرى دماء اقتصادية في مصر بسبب توقف عجلة الإنتاج وحظر التجوال".

ولفت إلى أن القطاع الخاص اضطر إلى خفض الرواتب والاستغناء عن العمالة الزائدة، وفي هذه الحالة قد ينتحر بعض الناس لعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم.