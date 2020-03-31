إلغاء مخالفات 72 ألف رخصة في أبوظبي

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات في قطاعي التجارة والصناعة المسجلة لديها على مستوى إمارة أبوظبي، البالغ إجمالي قيمتها 246.6 مليون درهم، لـ 72 ألفاً، و242 رخصة، تنفيذاً لحزمة المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21».

يأتي ذلك، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال في الإمارة،

وشملت المخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم يوم 16 مارس/ آذار 2020 رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240.9 مليون درهم، ومخالفات الدائرة غير المحصلة التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليون درهم.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن هذا التعميم يأتي كاستجابة لهذه التوجيهات التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويترجم حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر في أداء الشركات، والمؤسسات.

وأضاف رئيس الدائرة: إننا نعمل وفق رؤى وتوجيهات قيادة أبوظبي الرشيدة، حيث تواصل الدائرة عملها المستمر في سبيل تحفيز بيئة الأعمال، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي، والأجنبي، لتوسيع نطاق أعماله، وتطويرها.

وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن استراتيجية الدائرة تركز على دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، حيث تأتي هذه القرارات اليوم كخطوة استباقية لتمكين القطاع الخاص من التداعيات والتغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تركز على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض نفقات المنشآت التجارية والصناعية داخل الإمارة.

وأكد في سياق تصريحه استمرار الدائرة في دراسة تحديات، ومتطلبات شركات القطاع الخاص، بما يحفزها للاستمرار في تقديم نشاطها الاستثماري في أبوظبي من خلال تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي، والإقليمي، وبما يزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال بالاقتصاد المحلي، ويؤكد مكانة الإمارة كخيار أمثل لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن بنود المخالفات غير المحصلة التي حررتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة شملت في أغلبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي مندون ترخيص، أو من دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة، أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات، وخارج المحل، أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة، أو أي جزء منه للسّكن، والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب، أو المطاعم، والصالونات.