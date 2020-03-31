شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مشروعات بناء مترو الأنفاق في ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، «شينخوا»، الثلاثاء، صوراً تم التقاطها لأعمال بناء خط مترو الأنفاق رقم 12 في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، مهد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتظهر الصور استئناف العمل في جميع مشروعات بناء مترو الأنفاق في المدينة. ولم تسجل بكين، الثلاثاء، سوى 48 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد 19)، جميعها جاءت من خارج البلاد، وفقاً للجنة الصحة الوطنية في الصين.
وسجلت الصين منذ ظهور وباء (كوفيد19) في مقاطعة هوبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 3304 حالات وفاة، إضافة إلى 81.394 إصابة في البر الرئيسي الصيني، بحسب تقارير لجنة الصحة الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية.
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