الأطباء يدرسون «النجاة المعجزة» لمعمرة إيطالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

يدرس الأطباء في إيطاليا حالة فريدة من نوعها للمعمرة إيتاليكا جروندونا ـ 102 عام ـ التي تماثلت للشفاء من فيروس (كوفيد 19)، على الرغم من معاناتها المزمنة قصوراً في القلب. وأشارت الطبيبة فيرا سيكبالدي، من مستشفى سان مارتينيو، في جنوة، إلى إن المعمرة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني أعراض حمى شديدة، وجاءت نتيجة فحص (كورونا المستجد) إيجابية، وعلى الرغم من معاناتها أمراضاً قلبية، إلا أنها تمكنت من مقاومة الفيروس الشرس لمدة 20 يوماً.

وقالت «كانت حالتها ميئوساً منها، والحقيقة أننا لم نتوقع لها أبداً النجاة، وكنا ننتظر وفاتها في أي لحظة».

وتفتح النجاة المعجزة للمعمرة الإيطالية أبواب أمل واسعة أمام كثير من المسنين الذين يعدون الفئة الأكثر هشاشة أمام الفيروس. وبحسب إحصاءات معهد الصحة الوطني الإيطالي، تعتبر الإصابة بفيروس (كوفيد 19) قاتلة للمسنين أكبر من 70 عاماً، ولا سبيل للنجاة لمن تتجاوز أعمارهم 78.

وعادت الجدة الإيطالية إلى دار الرعاية الذي تقيم فيه منذ سنوات طويلة بعد رحيل ابنها الوحيد عن 80 عاماً، وقالت إن سر عمرها الطويل هو محبتها للحياة، والغناء.