«تنمية القدس» و«الخيرية الإماراتية» تقدمان مساعدات لمئات الأسر في بلدة «قطنة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله: ”الخليج 365”:

قدمت مديرية التنمية الاجتماعية في القدس المحتلة، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، (300) طرد صحي لبلدة قطنة، وقامت طواقمهما بحملة تعقيم لعشرات المنازل الواقعة تحت الحجر الصحي، كما قدمت ضمن مشروع الرغيف الخيري الخبز لنحو 350 أسرة من الأسر المحجورة صحياً، بنحو كجم من الخبز.

وتوجه مدير مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس، عامر أبو مقدم، بالشكر الجزيل لما تبذله هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في دعم وإسناد لمنطقة شمال غرب القدس، قائلاً: توجهت الطواقم اليوم إلى بلدة قطنة للإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي الذين التزموا منازلهم بالحجر ضمن المنزلي، مضيفاً أن مديرية التنمية، و«الهيئة»، قامتا بتنفيذ تدخلات عاجلة عدة لإغاثة وإسناد الأهالي، مشيراً إلى إن مديرية تنمية القدس تعمل على مدار الساعة بكل مكاتبها الفرعية، وتستجيب لكل التدخلات في ظل هذه الأزمة.

وأشاد مفوض عام هيئة الأعمال الخيرية في فلسطين إبراهيم راشد، بالتعاون الوثيق مع مديرية التنمية الاجتماعية في إغاثة الأهل في بلدة قطنة، وأن هذه التدخلات الإنسانية جاءت في إطار استراتيجية عمل متوسطة المدى وضعتها هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، ووزارة التنمية الاجتماعية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.