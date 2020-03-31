رغم العقوبات الأمريكية.. أوروبا تسلم إيران معدات طبية لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الثلاثاء، أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية انستكس للمقايضة التجارية التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقالت الوزارة في بيان: تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية انسكتس أجرت بنجاح أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران، هذه المعدات هي الآن في إيران.

وأوضحت الوزارة، أن انستكس ستعمل على معاملات أخرى «مع إيران» وتواصل تطوير هذه الآلية، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في 14 مارس/آذار أن بلاده تلقّت معدات طبية أو مساعدة مالية من دول مثل ألمانيا وأذربيجان والصين والإمارات وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وروسيا وتركيا.

وقال إن حكومة وشعب إيران: لا ينسيان أبداً أصدقاءهم في أوقات المحن. وتواجه البلاد تفشياً كبيراً لفيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من 40 ألف شخص وأودى بحياة 2757 شخصاً في البلاد.

وأنشأ الأوروبيون في يناير/كانون الثاني 2019 آلية «انستكس» للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تجنّب استخدام الدولار.

ويُفترض أن تعمل انسكتس على شكل غرفة مقاصة، تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها في مقابل استيراد منتجات أخرى. ولم تُجر أي معاملة وفق هذه الآلية قبل اليوم.