رئيس «بلاك روك»: نفسية المستثمر لن تعود كما كانت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأمريكية العملاقة، «بلاك روك»، إن الاقتصاد سوف يتعافى في نهاية المطاف من تبعات تفشي فيروس كورونا على قطاعاته المختلفة، لكنه لفت في رسالة داخلية لموظفي الشركة إلى أن نفسية المستثمر لن تعود كما كانت وكذلك نهج عمل قطاعات الأعمال وعادات المستهلكين فكل هذا سوف يتغير.

وقال إن الجائحة التي تخيم بظلالها على العالم اليوم جعلت الناس يعيدون تقييم سلاسل العرض «في التوقيت الصحيح» وفي الاعتماد على حركة السفر جواً.

وكتب: «في سنوات عملي في القطاع المالي وتصل إلى 44 عاماً لم أر وضعاً مشابهاً لما نواجهه اليوم». وأضاف قائلاً إنه وعلى الرغم من صعوبة الوضع الدراماتيكي الذي نمر به اليوم إلا أنه على ثقة من قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو مجدداً وبخطوات مستقرة.

وعزا السبب وراء تفاؤله هذا إلى أن الوضع هذه المرة يخلو من العقبات التي يمكن أن تعيق الاقتصاد عن العودة للنمو على عكس الحال خلال الأزمات المالية.

ويلعب فينك وشركته اليوم دوراً حيوياً في استجابة الولايات المتحدة للتداعيات الاقتصادية للجائحة، إذ تتولى الشركة التي تصنف باعتبارها أكبر شركات إدارة الأصول العالمية، إدارة ثلاثة برامج منفصلة لشراء الدين نيابة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتقدم الشركة إضافة إلى ذلك الاستشارات للرئيس الأمريكي حول الدعم الذي تعتزم الإدارة الأمريكية تقديمه للشركات المتضررة من فيروس كورونا.