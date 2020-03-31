أكثر من مليار استرليني خسائر متوقعة لإلغاء «بريميرليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعيش الأندية الإنجليزية حالة من عدم الاتزان بسبب الخسائر المادية والتسويقية التي تتعرض لها يوماً بعد آخر، بسبب توقف الأنشطة الرياضية في إنجلترا، وعدم وضوح الرؤية حول إمكانية استئناف المسابقات المحلية، والأوروبية مرة أخرى في الموسم الحالي 2019-2020، نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي اضطر الحكومات لتوجيه الاتحادات في مختلف الألعاب بضرورة إيقاف الأنشطة الرياضية.

وبحسب صحيفة«إندبندنت» البريطانية، فإن استمرار تعليق الأنشطة الرياضية يمكنه أن يتسبب بخسائر مالية تقدر بـ1.2 مليار يورو، ستكون أكثر من نصفها من عوائد البث التلفزيوني لمباريات البطولة.

ولذلك، فإن الدوري الإنجليزي يستهدف استئناف المسابقة في أول يونيو/ حزيران، واستكمالها في 6 أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس/ آب، لتقليل حجم الخسائر.

ووسط حالة الغموض من عودة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، فإن حالة الركود المالي والاقتصادي لدى الأندية بلغت مداها، ما جعل بعض الأندية يعمل على تخفيض الرواتب.

وقدرت دراسة متخصصة حجم الخسائر الاقتصادية، حال استكمال الدوري في شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز بنحو 169 مليون استرليني، وهي الخطة المبدئية التي تمثل أفضل سيناريو لتقليص خسائر الأندية.

ووضع الدوري الإنجليزي الممتاز خططاً للأندية للعب مباريات متلفزة في معسكرات معزولة «على غرار كأس العالم» في ميدلاندز، ولندن، خلال شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، من أجل محاولة إنهاء موسم 2019-2020 وسط جائحة فيروس كورونا.

وناقش المسؤولون عن كرة القدم أفكاراً عدة، خلال اليومين الماضيين، حيث لا تزال المباريات «خلف أبواب مغلقة» الحل الأكثر ترجيحاً.

وزادت عقود البث الضخمة، والمخاوف المالية الأخرى، الضغط على الأندية لإكمال الموسم، ولكن إحدى المزايا الكبيرة للفكرة هي أنها ستكون «حدثاً تلفزيونياً ضخماً». وعلمت «إندبندنت» أنه تم وضع الخطط للتلفزيون في جميع المباريات الـ92 المتبقية، بمعدل مباراتين، أو أكثر كل يوم خلال أشهر الصيف.

ومن أجل استكمال الخطة، ستجبر الأندية لاعبيها، وموظفيها على العيش في فنادق معزولة بعيداً عن أسرهم، تماماً كما هو الحال في البطولات الدولية، وإن كان ذلك مع اختبار كامل، وظروف الحجر الصحي، والهدف من ذلك هو الحد من مخاطر فيروس (كوفيد-19) حيث إن حالة واحدة يمكن أن تعرقل الخطة بأكملها.