إنارة الهرم الأكبر في الجيزة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحوّل الهرم الأكبر في الجيزة الاثنين إلى ما يشبه شاشة عرض بعدما أنير سفحه بالأحمر ونقشت عليه بالضوء رسالة توعية أرادت السلطات المصرية من خلالها حضّ المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها لمكافحة جائحة كوفيد-19.

والمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تجلّت في عبارتين كتبتا بالإنجليزية والعربية باللونين الأخضر والأزرق جاء في الأولى «خلّيك في البيت، احمِ نفسك» و«تحية للقائمين على حمايتنا»، في إشارة إلى الطواقم المُنخرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ. وسجّلت مصر حتى الاثنين، 656 حالة إصابة بالفيروس و41 حالة وفاة.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني خلال حفل صغير أقيم بمناسبة إنارة هرم خوفو بحضور عدد من الصحفيين: إنّها رسالة إلى العالم أجمع، مؤكّداً أنّ وزارته تبذل جهداً كبيراً لتطهير وتعقيم جميع الفنادق السياحية والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف، لكي تكون مستعدة لاستقبال السياح بعد انتهاء الوباء.

وتابع الوزير: لقد خسرنا مليارات الدولارات لكنّ أولويتنا واضحة للغاية «صحّة المصريين والسياح»، من دون أن يحدّد حجم الخسائر الناجمة عن تفشّي الوباء في مصر. وتعتبر السياحة شرياناً أساسياً في الاقتصاد المصري لكنّ هذا القطاع يعاني منذ سنوات نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد في أعقاب ثورة 2011.