شكرا لقرائتكم خبر عن 60 تريليون ين لانتشال اقتصاد اليابان من الركود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الحزب الحاكم في اليابان اليوم الثلاثاء خطة غير مسبوقة بقيمة 60 تريليون ين (554 مليار دولار) لمواجهة تبعات كورونا التي أدخلت اقتصاد اليابان بالفعل في حالة ركود.
وتشمل الخطة تدابير مالية بقيمة 20 تريليون ين، أما القيمة المتبقية فستكون على هيئة مبادرات خاصة لدعم الشركات والأفراد.
وبحسب الطرح الذي قدمته الحكومة اليوم تشمل الخطة 10 تريليونات ين أو ما يعادل خفض الضرائب على المبيعات بحوالي 5%، سيتم توفيرها بشكل مباشر للأفراد على صورة دعم أو قسائم أو سيولة مباشرة.
وكان رئيس الوزراء شينزو آبي تعهد في بداية الأسبوع بطرح دعم قياسي لمساعدة الاقتصاد على العودة للنمو متجاوزاً تبعات فيروس كورونا.
ولم توضح الخطة آلية تمويل الدعم الضخم المقترح الذي توافق الخبراء على أنه يعكس رغبة الحكومة الجادة في تعزيز الاقتصاد وحفز عجلة النمو.
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