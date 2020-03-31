الأزهر يوجه دعوة للعالم: لا تغفلوا عن حقوق الشعب الفلسطيني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

دعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي إلى عدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته المستقلة الكاملة وسط الأزمات والصراعات العالمية، وضرورة وقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي الجائرة على أرض دولة فلسطين، مع أهمية غرس هذه القضية في نفوس كل الشباب العربي والمسلم حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني واستعادة أرض فلسطين.

وقال الأزهر في بيان أصدره الاثنين، إنه تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، الذي تعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأكد الأزهر الشريف أن نضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ طغيان الاحتلال الصهيوني ودخوله أرض فلسطين نضال تاريخي مشروع يجب دعمه من كل المنصفين حتى يسترد هذا الشعب أرضه المسلوبة التي اختطفها الاحتلال بسياسة القوة والسلاح والجور على حقوق الآخرين.