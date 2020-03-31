وفاة عبد الحليم خدام في باريس

دبي - بواسطة محمد فارس © El Khabar قدمت بواسطة توفي نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام في فرنسا عن عمر يناهز الـ 88 عاما. وتولى خدام مناصب قيادية مؤثرة في سوريا حيث شغل نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماه . وانشق خدام عن نظام حزب البعث السوري في ديسمبر 2005 بعد أن تدهورت علاقته بالرئيس السوري بشار الأسد. حكموا سوريا لعقود..من هم "آل الأسد"؟

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