دبي - بواسطة محمد فارس إعلان لمُكيف هواء يظهر هاتف جديد من سامسونج بدون ثقوب أو نتوء خاصة بالكاميرا في الشاشة.

نسمع منذ سنتين عن خطط سامسونج لإطلاق هاتف بكاميرا أمامية أسفل الشاشة، وهو نفس الطموح لباقي الشركات التي تعتمد على تقنيات الشركة الكورية لإتمام الأمر الذي يبدو أشبه بالمستحيل، لكن على ما يبدو أن التكنولوجيا لا تعرف شيئًا عن المستحيل وسامسونج في طريقها لإطلاق أول هاتف ذكي مع كاميرا أمامية أسفل الشاشة.

حيث ظهر هاتف جديد راقي (ثانية 55) في إعلان فيديو لمُكيف هواء ذكي من سامسونج يلمح إلى إمكانية قدوم الهاتف بشاشة كاملة وكاميرا أمامية في أسفل الشاشة خلال وقت قريب، لتبدأ مع هذا الفيديو الاشاعات بالحديث عن كونه من سلسلة نوت 20، فيما تحدث البعض عن كونه هاتف منفرد أخر. لكن المؤكد وبحسب المصدر الموثوق Ice Universe، فإن سامسونج ستُطلق هاتف مع شاشة Infinity بكاميرا أسفلها.

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كانت سامسونج قد أشارت سابقًا إلى خطتها ببدء إطلاق الهواتف بشاشات Infinity مع 4 أنوع؛ تشمل Infinity-O التي تُمثل ثقب داخل الشاشة، وInfinity-U، وInfinity-V التي تُمثل نتوء بالأعلى، وشاشات New Infinity الكاملة وهي الحلم المنتظر بوجود شاشة كاملة وكاميرا أسفلها بحيث تتيح كامل الواجهة للاستخدام.

وتقوم آلية هذا النوع من الشاشات على كونها شفافة، بحيث تقوم بعرض شاشة كاملة عند الحاجة وتغطية الكاميرا السفلية، فيما تقوم بالسماح للكاميرا السفلية بأخذ لقطة عبرها عند الحاجة بكل سهولة. وهو ما يعني أن توفر هذه التقنية سيُبعد تقنيات مثل الانبثاق والانزلاق التي نراها مع هواتف الشركات الصينية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

يُشار أن الهاتف في الفيديو الإعلاني كبير بعض الشيء وهو أقرب لحجم هواتف نوت، وهو ما جعل البعض يتوقع أن يكون أحد نسخها.

المصدر:

BGR

التدوينة إعلان من سامسونج يلمح لظهور هاتف مع كاميرا أمامية تحت الشاشة ظهرت أولاً على عالم التقنية.