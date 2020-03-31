دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف POCO F2 ينطلق قريباً بتصميم مختلف عن Redmi K30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد المدير العام لشركة POCO على أن هاتف POCO F2 المرتقب لن يقدم بتصميم يحاكي Redmi K30 Pro في الأسواق، كما أشار إلى أن الشركة بدأت العمل بالفعل على تطوير هاتف POCO F2.

كانت شركة Poco قد انفصلت كعلامة تجارية مستقلة هذا العام، ومن ثم قدمت هاتف Poco X2 الذي جاء بتصميم Redmi K30 4G والذي انطلق في السوق الصيني، إلا أنه جاء للأسواق العالمية بعلامة Poco التجارية.

ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد POCO F2، ولقد أشارت الكثير من التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم هاتف شاومي Redmi K30 Pro كما في الإصدار السابق، إلا أن المدير العام للشركة نفى هذه التوقعات مؤخراً.

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وقد أكد المدير العام لشركة POCO على أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير هاتف POCO F2 والذي لن يأتي بتصميم Redmi K30 Pro، أيضاً أشار إلى أن الإصدار القادم لن يأتي بمستوى التسعير المنخفض الذي قدم في إصدار الشركة السابق Poco F1، كما أشار إلى أن هاتف Poco X2 سيكون إختيار جيد لمن يبحث عن هاتف بمستوى تسعير 265 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هاتف POCO F2 ينطلق قريباً بتصميم مختلف عن Redmi K30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.