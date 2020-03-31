دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع حافظة iPhone 9 تصل إلى بعض منافذ البيع في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهرت حافظة هاتف ابل المرتقب iPhone 9 في بعض منافذ البيع مؤخراً في سوق الولايات المتحدة، حيث تشير التوقعات إلى أن ابل تستعد لإطلاق الهاتف في بداية شهر أبريل.

شغل هاتف iPhone 9 العديد من التسريبات خلال الفنرة الماضية، حيث يأتي هذا الإصدار بسعر أقل للأسواق بعد إصدار الشركة السابق iPhone SE، واليوم أطلقت ابل حافظات هذا الإصدارات التي ظهرت Best Buy مع موعد 5 من أبريل لبدء تسويق الحافظة، لذا قد تكشف ابل عن هاتف iPhone 9 في موعد قريب جداً.

ولقد كشف صندوق تغليف حافظة Urban Armor Gear لهاتف iPhone 9، على أن الحافظة مخصصة لإصدار ابل الجديد من هواتف الأيفون للعام 2020 الذي يتميز بحجم 4.7 إنش، كما تكشف الحافظة عن قطع للكاميرة يحاكي تصميم الكاميرة في هاتفي iPhone 7، وiPhone 8.

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يذكر أن ابل قد كشفت خلال الأسبوع الماضي عن أجهزة iPad Pro اللوحية، مع الإصدار الجديد من جهاز Macbook Air، ومن المتوقع أن تقدم ابل أيضاً هاتف iPhone 9 في حدث محدود أو يتم الكشف عنه مباشرة في متجر الشركة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم إصدار أخر من هواتفها ذات التكلفة المنخفضة بعنوان iPhone 9 Plus والذي يأتي بحجم 5.5 إنش في الشاشة، على أن يأتي كلا الإصدارين بتصميم يحاكي هاتف الشركة السابق iPhone 8، لكن مع رقاقة A13 Bionic وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف كاميرة واحدة من الجهة الخلفية، وتشير التوقعات إلى النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 9 يأتي إلى الأسواق بسعر 400 دولار.

المصدر

هذا الموضوع حافظة iPhone 9 تصل إلى بعض منافذ البيع في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.