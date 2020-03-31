كورونا.. حظر تجوال ليلي في محافظة حضرموت اليمنية

اليمن/ الخليج 365

أعلنت السلطات في حضرموت، الثلاثاء، حظر تجوال ليلي في أكبر المحافظات الواقعة شرقي اليمن، اعتبارا من الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال محافظ حضرموت، فرج البحسني، في تعميم حصلت الخليج 365 على نسخة منه: "نعلن عن حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الخميس، وذلك ابتداءً من الساعة 4 عصرا إلى 4 فجرا".

وأضاف: "سنعلن لاحقا ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة".

وكلف المحافظ قيادة الجيش والأمن بالمحافظة بوضع خطة لاتخاذ إجراءات رادعة من أجل تنفيذ القرار.

واستثنى القرار من الحظر كلا من الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ (المعنية بمكافحة كورونا) لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.

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وأفاد التعميم أن الهدف من كل ذلك هو الوقاية من وصول "كورونا" للبلاد، و"الشعور بالمسؤولية في حماية الوطن والمواطن عن طريق اتخاذ إجراءات احترازية".

ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى اليوم، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد تدهورا حادا في الخدمات الصحية؛ بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألفا حول العالم، توفى منهم نحو 39 ألفا، بينما تعافى حوالي 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.