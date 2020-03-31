فيديو لقناة سعودية يثير غضبا إعلاميا وتكذيبا رسميا بالمغرب

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أثار مقطع فيديو بثته قناة سعودية شبه رسمية، غضبا إعلاميا وتكذيبا رسميا في المغرب، خصوصا أن القناة ذاتها سبق أن تسببت في أزمة دبلوماسية بين الرياض والرباط.

والفيديو شاركته امرأة مغربية، قبل أيام، زعمت فيه إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت مدعية أنها في الحجر الصحي بأحد المستشفيات، وهي تبكي وتصرخ جوعا، وتطلب من الأطباء الطعام والماء.

وسارعت وزارة الصحة المغربية بتفنيد كل ما ورد بمقطع الفيديو، عقب تداوله عبر مواقع التواصل.

لكن، ورغم التفنيد الرسمي لرواية المرأة، إلا أن قناة "العربية الحدث" السعودية، بثت الفيديو الأحد، دون الإشارة إلى بيان وزارة الصحة المغربية التي فندت مزاعم المرأة، ودون موازنة الخبر كما يقتضيه العمل الإعلامي النزيه والموضوعي.

وفجر بث القناة للفيديو استياء في المغرب، حيث انتقد نشطاء بالمملكة استغلال القناة للمقطع لضرب القطاع الصحي بالمملكة وإثارة فوضى اجتماعية، رغم نفي وزارة الصحة لما جاء فيه، في حركة ربطها إعلام محلي بموقف الرياض من الرباط في ما يتعلق بالأزمة الخليجية وأزمة الصحراء.

وانتقدت الناشطة المغربية فاطمة الرباني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "استغلال" القناة السعودية لهذا المقطع المصور.

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فيما قال موقع الصحيفة المغربي (مستقل): "بعد عام ونيف على تسببها (قناة الحدث) في تفاقم الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين المغرب من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى، عادت قناة - العربية - لرشق الرباط بسهامها، وهذه المرة باستغلال فيديو سيدة من مدينة سطات، تزعم فيه إصابتها بكورونا وتعرضها للإهمال داخل الحجر الصحي، وهو الأمر الذي كذبته وزارة الصحة بشكل رسمي".

وعبر موقع "الجريدة 24"، كتب هشام رماح، يقول إن "قناة 'العربية لم تبال بتوضيح الوزارة رسميا، وركبت على الفيديو دون مبالاة لأخلاقيات الصحافة التي تفرض في هكذا حالات الإحاطة بشتى جوانب الواقعة واستقاء الرأي والرأي الآخر".

وأضاف: "لا مستجد بعد فيروس كورونا يذكر تحت الشمس، كلما تعلق بمجموعة قنوات 'العربية' الممولة سعوديا وبمواضيع تهم المغرب، فهي تترصد للمغرب الدوائر وتنقض في حل من كل الضوابط والأخلاقيات على أدنى فرصة تلوح للقائمين عليها للنيل من المملكة".

وفي بيانها التوضيحي حول الفيديو، قالت وزارة الصحة المغربية إن "السيدة استفادت من الأكل (تناولت الطعام) قبل تصويرها للفيديو، وأن المكان الذي صورته لا علاقة له بالمكان المخصص للعزل".

وأبرزت الوزارة أن الأطباء والممرضين تكفلوا بهذه السيدة صحيا ونفسيا، خصوصا أنها لم تستوعب بعد مخالطتها لإحدى المصابات، حيث قامت هذه السيدة بتكسير نافذة بالمستشفى.

وفي فبراير/ شباط 2019، استدعت المغرب سفيرها في الرياض، بعد بث قناة "العربية" السعودية فيلماً عن الصحراء؛ وهو ما أعطى حينها مؤشراً على اشتعال أزمة دبلوماسية جديدة بين الجانبين.

وأعلن المغرب، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 574 حالة، عقب تسجيل 18 حالة جديدة، بحسب بيان رسمي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.