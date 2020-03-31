غزة... آلية جديدة لـ"أونروا" لتوزيع المساعدات خشية من "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، الثلاثاء، باتباع آلية جديدة لتوزيع مساعداتها الغذائية على المستفيدين من اللاجئين؛ للوقاية من تفشّي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة "أونروا" بغزة، لوكالة "الخليج 365"، إن هذه الآلية تعتمد على توصيل المساعدات إلى منازل المستفيدين بدلا من توجههم بأنفسهم إلى مراكز توزيع المساعدات.

وبيّن أن هذه المساعدات تأتي استكمالا لـ"الدورة الأولى من توزيع المساعدات" (كل 3 شهور دورة)، حيث من المقرر أن يستفيد منها نحو 60 ألف أسرة لاجئة.

وأشار أبو حسنة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية التي توزّعها "أونروا"، حوالي أكثر من مليون لاجئ.

وبحسب الحكومة الفلسطينية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية وصل إلى 117 مصابا؛ بينهم 10 حالات من غزة.

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