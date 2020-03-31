غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ100 ألف أسرة فقيرة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بدأت دولة قطر، الثلاثاء، في صرف مساعدات مالية لنحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة؛ وفق آلية جديدة لمنع تفشّي فيروس "كورونا" المستجد.

وتوجّه مئات الفلسطينيين المستفيدين من المنحة، إلى فروع بنك البريد (حكومي) الموزّعة في محافظات القطاع، لتلقّي تلك المساعدات.

والاثنين، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عن توزيع المساعدات المالية، بواقع 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة فقيرة.

وبيّنت اللجنة أن الصرف "سيكون وفق آلية جديدة، تضمن السلامة للمستفيدين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد".

ومن ضمن تلك الآلية، وفق اللجنة، "الحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين خلال عملية الاستلام، واستمرار عملية التوزيع على مدار أسبوعين، وتبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة، تفاديا لحدوث تجمعات في مكاتب البريد".

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وهذه المرة الرابعة عشر، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية؛ والتي تأتي ضمن دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة غزة.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

وتفاقم أزمة جائحة "كورونا" من تردي الأوضاع الإنسانية بغزة، حيث أثّرت حالة الطوارئ على عدد من القطاعات المختلفة.

وبحسب الحكومة الفلسطينية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية وصل إلى 117 مصابا؛ بينهم 10 حالات من غزة.

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