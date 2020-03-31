الموصل/الخليج 365
أكد القنصل التركي في مدينة الموصل العراقية، محمد كوجوك صاقالي، تقديم بلاده مساعدات طبية للمدينة، لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.
وأشار كوجوك صاقالي في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، أنّ المساعدات تشمل أقنعة واقية ومنظفات ومعقمات.
وسُلمت المساعدات لمدير الصحة في محافظة نينوى الدكتور فلاح حسني، وذلك في مدخل مدينة الموصل.
وأكد القنصل التركي وقوف بلاده مع الشعب العراقي في مكافحة فيروس كورونا.
وقال كوجوك صاقالي: "كورونا وباء فتاك في العالم. تركيا والعراق تكافحان بجدية للحيلولة دون انتشار هذا الوباء، ومن أجل هذا نقدم مساعدات، تشمل أقنعة واقية ومعدات تنظيف وتعقيم".
وأكد مواصلة وقوف بلاده مع الشعب العراقي، وأن المساعدات ستتواصل في المستقبل.
وبالمقابل أعرب حسني عن شكره لتركيا للمساعدات التي قدمتها، مؤكدا على دور تركيا الفاعل في مكافحة انتشار وباء كورونا.
ووجه حسني دعوة للرأي العام العراقي والعالمي بمساعدة الموصل في إعادة تهيئة البنية التحتية الصحية للمدينة، بعد تدميرها من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأمس الاثنين توقعت منظمة الصحة العالمية، تسجيل ارتفاع كبير في إصابات فيروس "كورونا" بالعراق، خلال الأيام العشرة المقبلة.
وقال مكتب الصحة العالمية بالعراق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق ثاني بلد من حيث عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في منطقة شرق البحر المتوسط بعد إيران".
وحتى مساء الإثنين، سجل العراق حصيلة 46 وفاة وارتفاع الإصابات بكورونا إلى 630.ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.
كما قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا..مساعدات طبية تركية للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.