العراق.. باتريوت تعترض صاروخين استهدفا قاعدة تضم أمريكيين

الأنبار / سليمان الكبيسي / الخليج 365

اعترضت منظومة "باتريوت" الدفاعية، الثلاثاء، صاروخين كانا يستهدفان قاعدة "عين الأسد" التي تضم جنودا أمريكيين غربي العراق، بحسب ضابط بالجيش العراقي.

وصرح الضابط، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن منظومة "باتريوت" الأمريكية تمكنت من صد صاروخين استهدفا قاعدة "عين الأسد" في ناحية "البغدادي" غرب مدينة الرمادي.

وذكر المصدر أن الصاروخين سقطا بعد انفجارهما على الطريق العام، في قرية "المعمورة" شرق قاعدة "عين الأسد".

وأشار إلى أن "القصف كان المراد منه قصف القوات الأمريكية في القاعدة".

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والإثنين، أفادت تقارير إعلامية ومصادر عسكرية أمريكية وعراقية، أن الولايات المتحدة نشرت، الجمعة الماضية، منظومة باتريوت في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار، وقاعدة "الحرير" في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق.

ويتزامن نشر باتريوت، مع تصاعد الهجمات الصاروخية على قواعد تضم أمريكيين بالعراق، منها قاعدة "عين الأسد".

وتتهم واشنطن مليشيا "كتائب حزب الله" العراقي، التي لها صلات بإيران، بالوقوف وراء أغلب هذه الهجمات.

ولم يصدر عن العراق أي تعليق حيال أنباء نشر منظومة باتريوت، غير أن البرلمان كان طالب بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، في أعقاب غارة أمريكية قرب مطار بغداد، يناير/ كانون الثاني الماضي‘ أدت إلى قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ونصب هذه المنظومة يعني استبعاد خروج قريب للقوات الأمريكية من العراق، وفق مراقبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.