بدء تشغيل المستشفى التركي بغزة لمواجهة "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الثلاثاء، بدء تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ملحم في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتم الاتفاق على بدء تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة.

وأِشار ملحم إلى أن ذلك يأتي لمواجهة فيروس "كورونا".

وقدم ملحم شكر دولة فلسطين، للجمهورية التركية، رئيسا وحكومة وشعبا، على دعمها المتواصل لفلسطين.

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وبدأت الحكومة التركية ببناء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، في عام 2011، وانتهى العمل به عام 2017.

ومن المتوقع أن يكون المستشفى، عقب افتتاحه من أكبر المشافي في فلسطين، حيث تبلغ مساحته 34 ألف و800 مترا مربعا، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

وسجلت فلسطين117 إصابة بفيروس كورونا بينهم 10 في قطاع غزة.

وسجلت أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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