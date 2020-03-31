كورونا.. ارتفاع الوفيات في لبنان إلى 12

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
سجل لبنان، الثلاثاء، وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 12.
وقالت إدارة مستشفى المعونات (خاصة) بمدينة جبيل، شمال العاصمة بيروت، عبر بيان، إن المتوفى في العقد السادس، وكان يعاني أمراضا مزمنة.
وبلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد، حتى صباح الثلاثاء، 447، منها الوفيات، و35 حالة شفاء.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 790 ألفا، توفي منهم نحو 38 ألفا، فيما تعافى حوالي 166 ألفا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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