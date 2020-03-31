إنتر ميلان يغري نجم نابولي لضمه مجانا

قال تقرير صحفي إيطالي اليوم الثلاثاء، إن إنتر ميلان يسعى جاهدا لخطف نجم نابولي، وضمه في صفقة مجانية عقب الموسم الجاري.

وينتهي عقد درايس ميرتينز مع نابولي عقب الموسم الجاري، ويحاول إنتر ميلان إغراء المهاجم المميز بالحصول على راتب أكبر من المعروض عليه لمنعه من تجديد عقده.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إنتر يريد منع خطوة تجديد ميرتينز مع نابولي، حيث يرغب في ضمه إلى صفوفه في صفقة مجانية.

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من جهته، يفضل ميرتينز في هذه المرحلة الاستمرار مع نابولي، إلا أن الجلسة الأولى التي جمعته مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، لم تشهد التوصل لاتفاق.

ورغم ذلك، فمن المحتمل أن تشهد الجلسة الجديد التوصل لاتفاق يقضي بتوقيع ميرتينز على عقد جديد يمتد لموسمين، مع حصوله على 4 ملايين يورو في الموسم الواحد.

في الوقت ذاته، يخطط إنتر لتقديم عرض إلى النجم البلجيكي بنفس المدة، ولكن براتب يصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم الواحد.