الصين تسجل 5 وفيات و 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 48 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وخمس وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية في الصين أن جميع حالات الإصابة الجديدة، قادمة من الخارج، حيث أنها لأشخاص سافروا في الآونة الأخيرة خارج البلاد.

وبقيت جميع حالات الإصابة المسجلة في الصين لأسابيع حتى الآن قادمة فقط تقريبا من الخارج، ما دفع المصادر المسؤولة إلى إعلان السيطرة على انتشار المرض على المستوى المحلي.

وسجلت الصين حتى الآن 81518 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في ديسمبر، و 3305 حالات وفاة. وتعافى من الفيروس 76052 مريضا، فيما لايزال 2161 مريضا يخضعون للعلاج.

ومن ناحية أخرى، شهد القطاع الصناعي الصيني تحسنا بعد تراجع قياسي بسبب فيروس كورونا.

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وأعلن مكتب بكين للإحصاء اليوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع قفز من 35,7 نقطة إلى 52 نقطة في مارس.

وتشير القيم فوق 50 نقطة إلى مزاج إيجابي في الاقتصاد، بينما يشير ما دون ذلك إلى حدوث تراجع متوقع.

وأدت الإجراءات الصارمة لوقف انتشار المرض إلى توقف الاقتصاد الصيني عمليا وتم تسجيل مستويات منخفضة غير مسبوقة في يناير وفبراير. ومع ذلك ، تستأنف المصانع والشركات عملياتها ببطء.

وحسبما قال مكتب الإحصاء كذلك، فإن أكثر من نصف الشركات التي شملها المسح بدأت العمل مجددا واستأنفت الإنتاج.