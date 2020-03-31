شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الطقس لا تقتل الفيروس.. 6 حقائق مهمة عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا حول العالم، انتشرت شائعات عدة حول طرق نقل العدوى أو وسائل الوقاية.
ورصدت وزارة الصحة، عبر انفوجراف نشرته بصفحتها بـ”تويتر” 6 حقائق موثوقة المصدر العلمي بشأن الوقاية من كورونا.
والحقائق الستة هي أن “جميع الأعمار يمكن أن يصيبها فيروس كورونا، وحرارة الطقس أو برودته لا تقتل الفيروس، والبعوض لا ينقل عدوى فيروس كورونا”.
إضافة إلى: “الحيوانات المنزلية لا تنقل الفيروس، الغرغرة بالماء والملح لا تقضى على الفيروس، والمضادات الحيوية تقضي على البكتيريا ولا تقضى على الفيروسات”.
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