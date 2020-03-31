شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الطقس لا تقتل الفيروس.. 6 حقائق مهمة عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا حول العالم، انتشرت شائعات عدة حول طرق نقل العدوى أو وسائل الوقاية.

ورصدت وزارة الصحة، عبر انفوجراف نشرته بصفحتها بـ”تويتر” 6 حقائق موثوقة المصدر العلمي بشأن الوقاية من كورونا.

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والحقائق الستة هي أن “جميع الأعمار يمكن أن يصيبها فيروس كورونا، وحرارة الطقس أو برودته لا تقتل الفيروس، والبعوض لا ينقل عدوى فيروس كورونا”.

إضافة إلى: “الحيوانات المنزلية لا تنقل الفيروس، الغرغرة بالماء والملح لا تقضى على الفيروس، والمضادات الحيوية تقضي على البكتيريا ولا تقضى على الفيروسات”.