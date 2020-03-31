شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة السورية للأمم المتحدة تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت الرابطة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذه الإجراءات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ويجب على المنظمة الدولية أن تمارس دورها الفعال والعمل على رفعها.
ولفتت الرابطة في رسالتها التي تسلمها الدكتور خالد المصري مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة بدمشق إلى أن الرسالة تعبر عن مواقف هيئات المجتمع الأهلي وعن موقف موحد لكل أبناء الشعب السوري.
وطالب المندوبون الدائمون لثماني دول لدى الأمم المتحدة بينهم مندوب سورية الدكتور بشار الجعفري في السادس والعشرين من الشهر الجاري برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب مشيرين إلى أنها تشكل تحدياً في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابطة السورية للأمم المتحدة تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.