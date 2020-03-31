شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. عمليات بغداد تعلن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق. وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية السومرية نيوز نسخة منه، ان "مختبرات الوزارة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة ب‍فيروس كورونا المستجد". وأضافت أن "الإصابات موزعة في بغداد الرصافة: 2، بغداد مدينة الطب: 1، بغداد الكرخ: 11، البصرة: 10، النجف: 18، السليمانية: 14، كربلاء: 3، المثنى: 12، أربيل: 10، دهوك: 2".

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