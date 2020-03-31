شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: جميع الأمراض الفيروسية ومن بينها كورونا مغطاة بالتأمين الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش بسوريا، أن جميع الأمراض الفيروسية ومن بينها (فيروس كورونا المستجد) أو (كوفيد 19) مغطاة بالتأمين الصحي إذا كان الشخص المصاب مؤمناً عليه بموجب عقد تأمين صحي حيث تتكفل الشركة المؤمن لديها بجميع الإجراءات الطبية والعلاجية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" أشار العش إلى أن قطاع التأمين السوري يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية والصحية في هذه الفترة الحرجة والحساسة وهو ملتزم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والعلاجية لحماية مؤمنيه من خطر هذا الفيروس الوبائي العالمي.

ولفت العش إلى أن هيئة الاشراف على التأمين تتابع بشكل مستمر تطورات هذا الوباء العالمي وآثاره على المستوى المحلي وهي مستعدة لتلقي كل المبادرات من كل فئات المجتمع الأهلي والخبراء والمهتمين ليصار إلى دراستها مع الجهات الحكومية المعنية.