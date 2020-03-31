شكرا لقرائتكم خبر عن «مُكافحة الإشاعات» تكشف حقيقة رسالة اختراق الواتساب وإتلاف الأجهزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت هيئة مكافحة الإشاعات، صحة الرسالة المتداولة مجدداً بعنوان “فيديو باسم martini سينتشر غداً في تطبيق الواتساب سيخترق جهازك ولا يمكن إصلاحه”.

Advertisements

وأضافت الهيئة، أنه لا يوجد شيء اسمه Martinelli كما أكدت على ذلك الشرطة الإسبانية في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر”.

وكانت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد زعمت أن رسالة متداولة قد تتسبب في اختراق تطبيق الواتساب وإعطاب الأجهزة وعدم القدرة على إصلاحها، وهو ما ثبت عدم صحته.