عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من صناعة السيارات إلى أجهزة التنفس.. فورد تواجه كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات الخليج 365

قررت شركة فورد موتور، إنتاج 50 ألف جهاز تنفس صناعي خلال المائة يوم المقبلة في مصنع في ميشيغان، ويأتي ذلك بالتعاون مع وحدة الرعاية الصحية في شركة جنرال إليكتريك، ويمكنها بعد ذلك صنع 30 ألف جهاز شهريًا، حسب الحاجة، لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وذكرت فورد في بيان أن التصميم المبسّط لجهاز التنفس الصناعي يمكن أن يفي باحتياجات معظم مرضى كورونا، ويعتمد على ضغط الهواء دون الحاجة إلى كهرباء.

وطالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا، إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركات التصنيع، بالتعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، للتكيف مع زيادة في عدد المرضى الذين يحتاجون للتنفس الصناعي.

ويوم الجمعة الماضي، قال ترامب، إنه سيستخدم سلطات، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، ليأمر شركات التصنيع بما في ذلك فورد وجنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس صناعي.