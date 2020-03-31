سنخرج من «كورونا» سالمين غانمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الوزراء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله حزمة من القرارات الجديدة، في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مختلف القطاعات في الدولة.

وتفصيلاً، وافق مجلس الوزراء على تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، من دون احتساب أية رسوم إضافية عند التجديد. ووافق المجلس، على إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أشهر.

وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوقوف على آخر مستجدات الإجراءات الصحية والوقائية والمبادرات الوطنية المتواصلة في مكافحة فيروس «كورونا».

واستمع سموه خلال جلسة عبر اتصال مرئي، إلى الوزراء والمسؤولين كل في مجاله، بشأن التدابير الصحية والوقائية والمبادرات التعليمية والاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا». وقال: «الله يحفظكم ويحفظ هذا البلد الذي تعيشون فيه وتخلصون له مثل أهله، وإن شاء الله نتجاوز هذه المرحلة بكم سالمين غانمين وموفقين».

وقال سموه: «إن أصحاب السمو حكام الإمارات يتابعون باهتمام وتقدير خطواتكم وإجراءاتكم التي تنفذونها في مواجهة هذا التحدي، وليس لدي شك في أننا سننتصر فيها إن شاء الله تعالى».

وأضاف سموه: «إذا كانت الأمم تتفاخر بأهلها وسكانها.. فنحن في الإمارات نفخر بمواطنينا والمقيمين على أرضنا، ونتشرف بخدمتهم ونحن محظوظون بوجودهم بيننا ومشاركتهم هويتنا»، مشيراً إلى بالغ سعادته وتأثره وهو يستمع إلى أهلنا من المقيمين وهم يرددون النشيد الوطني لدولة الإمارات في وسائل التواصل الاجتماعي خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني في مختلف مناطق الدولة.

وبحث ولي عهد أبوظبي هاتفياً «التحديات» مع الرئيس الموريتاني ورئيس وزراء سريلانكا وشيخ الأزهر.