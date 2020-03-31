التحالف العربـي يشـن عمليـة نوعيـة لتدميـر باليستـي الحوثـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: الخليج، وكالات

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، عدة غارات على مقار عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة، صنعاء، غداة إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأعيان المدنية في الرياض وجازان بالسعودية.

وأعلن التحالف عن بدء عملية عسكرية نوعية؛ لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، تتبع للميليشيات الحوثية. كما أوضح: إن العملية تهدف إلى تحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية بين أيدي الميليشيات، والتي تهدد حياة المدنيين.

وأكد التحالف استمراره باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات التي تتعمد استهداف المدنيين. وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية؛ لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية.

وكانت السعودية توعّدت الانقلابيين الحوثيين في اليمن، أول أمس الأحد، بتدمير قدراتهم الصاروخية؛ بعدما اعترضت صاروخين في سماء الرياض وجازان، في هجوم وقع في وقت تركّز المملكة جهودها على مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

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وقالت مصادر يمنية: إن عدداً من المواقع الحساسة التي يتمركز فيها الحوثيون ويستخدمونها منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، تعرضت للقصف، بما في ذلك مجمع قصر الرئاسة وكلية عسكرية وقاعدة جوية بالقرب من مطار صنعاء، وسُمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من المدينة.

من جهتها، ذكرت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، أن طيران التحالف شن 15 غارة على مناطق متفرقة في صنعاء، مشيرة إلى أن 6 غارات استهدفت الكلية الحربية، و4 غارات استهدفت عطان والنهدين، و5 غارات استهدفت قاعدة الديلمي والحفا وتبة التلفزيون.

وكرر مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، أول أمس الأحد، دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية فوراً. وقال جريفيث في بيان الليلة قبل الماضية «اليمن يحتاج لأن يركز قادته في كل دقيقة من وقتهم على تجنب وتخفيف أثر العواقب التي يحتمل أن تكون كارثية؛ لتفشي مرض (كوفيد-19)»، مشيراً إلى المرض التنفسي الذي ينتج عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد دومينك راب، وزير الخارجية البريطاني، أمس الاثنين، أن بلاده تدين إطلاق الحوثيين صواريخ تجاه الرياض وجازان، وقال: «إن هذا يهدد المناطق المدنية وجهود السلام».

وأضاف على حسابه في «تويتر»، «يجب على الحوثيين التعاطي بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن».

كما دانت البحرين والكويت «الجريمة النكراء»، وأكدتا أن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها فقط، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها.