«التوطين» تصدر قراراً بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً رقم 270 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وفي إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وللصالح العام.

نصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم المنشآت المسجلة كافة بالوزارة بالعمل وفق أحكام هذا القرار بالتوافق بين صاحب العمل والعامل غير المواطن المصرح له بالعمل في المنشأة، وذلك للمحافظة على مصلحة الطرفين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نصت المادة الثانية من القرار أن المنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المشار إليها والتي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، أن تتدرج فيما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع العامل غير المواطن وفق الآتي:

١- تطبيق نظام العمل عن بعد.

٢- منحه إجازة مدفوعة الأجر.

٣- منحه إجازة بدون أجر.

٤- خفض أجره بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها.

٥- خفض أجره بشكل دائم.

كما نصت المادة الثالثة، على أن على المنشآت المتأثرة بالاجراءات الاحترازية المشار إليها والتي يوجد لديها فائض في أعداد العمال غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي لإتاحتهم للتدوير وفق الاحتياج من قبل المنشآت الأخرى، على أن يبقى التزامها تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بكل مستحقاتهم (عدا الأجر) وذلك حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل بمنشأة أخرى.

ونصت المادة الرابعة أن على المنشآت التي ترغب في توظيف عمال غير مواطنين خلال فترة وقف استقدام العمالة من خارج الدولة القيام بالآتي:

١- عرض الوظائف المتاحة لديها في نظام سوق العمل الافتراضي والبحث في قاعدة بيانات العمال المتوفرة واختيار ما يتوافق من متطلباتها في الوظائف المتاحة.

٢- استخدام تلك العمالة وفق الحاجة من خلال التقديم على أحد تصاريح العمل الداخلية التي توفرها الوزارة على الأنظمة الإلكترونية والذكية (تصريح عمل انتقال إلى صاحب عمل جديد، تصريح عمل مؤقت، تصريح عمل بعض الوقت)

ووفق المادة الخامسة تلتزم المنشآت التي ترغب في خفض أجر عامل غير مواطن بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها بالآتي:

١- إبرام «ملحق إضافي مؤقت» لعقد العمل بين طرفيه، وفق النموذج الملحق بهذا القرار على أن ينتهي بانتهاء مدته أو فترة سريان هذا القرار أيهما أقرب.

٢- تجديد الملحق المشار إليه في البند ١ من هذه المادة لاعتماد الطرفين.

٣- تحرير الملحق المشار إليه في البند ١ من هذه المادة من نسختين بيد كل طرف نسخه منها ويلتزم صاحب العمل بتقديمها للوزارة متى طلب منه ذلك.

وجاء في المادة السادسة: تلتزم المنشآت التي ترغب في خفض أجر العامل غير المواطن بشكل دائم بالتقديم على خدمة «تعديل بيانات عقد عمل» للحصول على موافقة الوزارة وفق الإجراءات المعمول بها.

أما المادة السابعة جاء فيها: للعمال غير المواطنين المتواجدين داخل الدولة ويرغبون في إيجاد فرص عمل. التسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي والتقديم على الوظائف المعروضة من قبل المنشآت المسجلة والتي توافق مع خبراتهم ومؤهلاتهم.

أما المادة الثامنة جاء فيها: تسري أحكام هذا القرار على العمالة غير المواطنة فقط خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشار إليها.

ونصت المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن حزم دعم لأصحاب المنشآت والعمال، لضمان استقرار سوق العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تضمن الدعم تقديم دعم إداري للمنشآت والعمال، من ضمنها منح تسهيلات بالحصول على تصاريح عمل داخلية، لتلبية الاحتياجات من العمالة خلال وقف منح تأشيرات جديدة.

وتضمن دعم المنشآت، رفع القيود ومنحها تصاريح عمل داخلية جديدة، وتجديد تصاريح عمالها، ورد الضمان المصرفي فور تجديد تصاريح العمل للعمال، والتأمين على العامل، بمعزل عن نظام حماية الأجور، ومنحها تصاريح عمل جديدة، على الرغم من وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية.

كما سمحت حزم الدعم للمؤسسات، بتجديد تصاريح دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر، والسماح بالحصول على تصاريح عمل داخلية للمستوى المهاري الثالث، دون شرط الشهادة العلمية.

كما تضمن دعم العاملين في القطاع الخاص، رفع جميع القيود التي رفض بمقتضاها منح تصاريح عمل جديدة، باستثناء حالتين؛ الأولى ثبوت مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل، والثانية حالات قيد شكوى انقطاع العامل عن العمل.



دليل للعمل عن بُعد



أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دليل العمل عن بعد، والتزامات مؤسسات القطاع الخاص، والعمال، حيث أوضح الدليل التزام جهة العمل، وتتضمن توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد، باستخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية، وتحديد آليات ومعايير الكفاءة والإنتاجية، والأطر الزمنية لكل مهام، تفوضها للعامل.

كما بين الدليل تحديد آليات إدارة المؤسسات للعمل عن بعد، من حيث ساعات العمل، سواء كانت محددة بوقت معين، أو وقت مرن، خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، فضلاً عن ضمان توفير بيئة تكنولوجية آمنة لإنجاز العمل عن بعد،

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