شكرا لقرائتكم خبر عن «كومفورت» لإنقاذ نيويورك.. وإيطاليا تتجه لاحتواء الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل أمس الاثنين، إلى شواطئ مانهاتن الأمريكية المستشفى البحري العملاق (يو إس كمفورت) لتقديم الدعم والمساندة في مواجهة فيروس كورونا، بعد استغاثة عمدتها ومطالبته للجيش بإرسال السفينة الطبية. وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إن وصول أكبر مستشفى عسكري عائم في أمريكا، سيوفر «دفعة معنوية» قوية للناس، وأضاف: «حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك في ساعة حاجتنا، هذا أمر مثير ومهم لهذه المدينة». وتابع: «يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية. إنه مؤثر للغاية ومهم لنا جميعاً. نحن بحاجة للمساعدة».

وتحتوي السفينة على 12 غرفة عمليات مجهزة تجهيزاً كاملًا، و1000 سرير، علاوة على خدمات الأشعة والمختبر الطبي، والصيدلية ومختبر البصريات، والمسح الضوئي (CAT) ومصنعين لإنتاج الأكسجين. وستساعد السفينة على تخفيف العبء عن المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا، وسينقل إليها مرضى لا يعانون الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.

جاء ذلك، بينما شهدت ولاية واشنطن 16 حالة وفاة، لتسجل بذلك أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة خلال يوم واحد. وارتفعت الوفيات في ولاية فرجينيا إلى 26، فيما وصلت في ماريلاند إلى 16 حالة.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج للفيروس لكن في المستشفيات فقط.

وفي أوروبا سجلت إسبانيا تراجعاً طفيفاً في حصيلة الوفيات اليومية؛ إذ أحصت 812 وفاة خلال 24 ساعة، بعد عدد قياسي قدره 838، الأحد، وفق ما أعلنت السلطات. وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد 7340 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا. لكن وتيرة تزايد الأعداد اليومية للوفيات والإصابات الجديدة المثبتة في تباطؤ متواصل، منذ منتصف الأسبوع الماضي في وقت تأمل فيه السلطات الصحية أن يكون البلد قريباً من ذروة انتشار الوباء.

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من جهة أخرى وصل عدد المصابين الذين تعافوا من المرض إلى حوالي 17 ألفاً.

واعتمدت ألمانيا استراتيجية كوريا الجنوبية لمواجهة انتشار الفيروس مع زيادة أعداد الفحوص، ووضع المرضى في الحجر الصحي، لمنع استنفاد طاقات مستشفياتها التي تنقصها طواقم طبية. ولجأت ألمانيا التي غالباً ما اعتبرت مثالاً في أوروبا لإدارة الوباء، إلى القيام بما بين 300 و500 ألف فحص أسبوعياً، وهي وتيرة أعلى مما تقوم به عدة دول أوروبية مجاورة، وخصوصاً فرنسا التي تفحص فقط المرضى الذين يعانون حالات متقدمة.

وفي بريطانيا، قال نيل فيرجسون أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج في لندن، إن ثمة بوادر على أن وباء كورونا يتراجع في المملكة المتحدة، وإن فحوص الأجسام المضادة قد تكون جاهزة خلال أيام.

وقال فيرجسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «نعتقد أن الوباء في سبيله للتباطؤ الآن في بريطانيا». وواصل الفيروس الانتشار في قلب الحكومة البريطانية مع خضوع دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض عليه قد تشير لإصابته بالمرض، بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به.

وانضمت موسكو إلى أكثر من ثلاثة مليار نسمة في العالم يلازمون منازلهم، على أمل الحد من انتشار الفيروس القاتل. ودخلت العاصمة الروسية الاثنين، اليوم الأول من إجراءات العزل لمدة غير محددة، فيما دعا رئيس الوزراء الروسي بقية البلاد إلى الاستعداد للقيام بالمثل.

وأمر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين بعزل تام، والذين لا يحترمون الإجراءات يواجهون عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات. ويسمح لسكان موسكو البالغ عددهم 12,5 مليون نسمة، بالخروج من منازلهم فقط للتوجه إلى العمل إذا كان ضرورياً، وللطوارئ الطبية وللتمون أو التوجه إلى صيدلية. (وكالات)