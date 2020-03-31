التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

سلم التحالف الدولي مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع، وفق ما أعلنت، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة، فيما اعتبر النائب البرلماني كريم عليوي، أن خطوة القوات الأمريكية بالانسحاب من بعض القواعد في العراق هو مناورة مكشوفة، في حين أعلنت قيادة عمليات الأنبار لميليشيات الحشد الشعبي، صد هجوم لتنظيم «داعش» على منطقة عكاشات غربي المحافظة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من حرس الحدود، وواحد من «الحشد».

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وقالت قيادة العمليات المشتركة في، بيان، «بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى، امس الاثنين، إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر قيادة عمليات نينوى إلى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه». وأضافت أن «ذلك جاء وفق لالتزام التحالف بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العراقية».

من جانب آخر، اعتبر النائب عليوي، أن «النوايا الأمريكية مكشوفة، وأساليبهم أصبحت واضحة لدينا، ولا تنطلي تلك الخدع على القوى الوطنية التي تعلم جيداً أن أمريكا لم، ولن تريد الخير للعراق، وشعبه»، مبيناً أن «هنالك قراراً من البرلمان العراقي، وهذا القرار واضح يتضمن خروج القوات الأجنبية بشكل صريح، ولم يتحدث عن إعادة انتشار، أو تسليم لبعض القواعد العسكرية». وأضاف أن «انسحاب القوات الأمريكية من بعض القواعد العسكرية هي مناورة مكشوفة، لها سببان، لا ثالث لهما، الأول هو سعيها لتحصين نفسها في قواعد محددة بغطاء دفاعي من صواريخ باتريوت، وكل الإمكانات الدفاعية بدلاً من تشتيت تلك القوات في أماكن عدة»، لافتاً إلى أن «الأمر الآخر يرتبط برغبة تلك القوات في تلافي أي ضربات لقواعدها في حال ردت الفصائل المسلحة على أي خروق أمريكية محتملة في الفترة المقبلة، وهذا الأمر يعطي انطباعاً واضحاً بوجود نوايا سيئة، وخطيرة تبيتها أمريكا للمرحلة المقبلة». واكد أن «القرار الوطني هو خروج القوات الأجنبية، ولا بديل عن هذا القرار، بالتالي فعلى الحكومة والقوى السياسية الضغط بهذا الاتجاه من دون أي مساومة، أو تنازل».

على صعيد آخر، قال نائب قائد عمليات الأنبار لميليشيات الحشد الشعبي، أحمد نصر الله في بيان، إن «اللواء 18 في الحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات الأنبار، تمكن من صد هجوم لعدد من الإرهابيين حاولوا التعرض على قطعات الحشد الشعبي لكن سرعة الرد حسمت الموقف لمصلحتها». وأضاف أن «الهجوم أسفر عن جرح عنصرين من حرس الحدود، وآخر من الحشد الشعبي تابع للواء 18 حيث استخدم العدو عدداً من قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة والخفيفة، لكن لاذوا بالفرار في عمق الصحراء بعد الرد القوي من منتسبي الحشد الشعبي».