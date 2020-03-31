450 فحصاً للكشف عن الفيروس في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

توافد المراجعون على مركز المسح الواقع بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال اليوم الثاني من افتتاحه، لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» من المركبة، حيث شهد اليوم الثاني استقبال عدد من أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وهم من الفئات المستهدفة لإجراء الفحص، كما شوهد عدد من الأسر التي حرصت على المجيء وعمل الفحص.

وكشفت الدكتورة خلود الضالعي، مديرة إدارة المراكز الصحية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ل«الخليج»، أن عدد الفحوص التي أجريت للمراجعين في اليوم الأول بلغ 450 فحصاً، حيث قدم المركز خدماته خلال اليوم الأول لمدة 8 ساعات فقط، فيما بدأ استقبال المراجعين، أمس الاثنين، منذ الساعة 8 صباحا، وحتى 8 مساء.

ولفتت إلى أن المراكز الصحية في «صحة» بالتعاون مع دائرة صحة أبوظبي، على أتم الاستعداد من حيث الإمكانات والكفاءات لإنشاء مراكز أخرى للمسح من المركبة لفحص فيروس كورونا، مماثلة لمواصفات المركز الأول، الذي افتتح بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، تنفيذاً لما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أوضحت أن المراجع يجب أن يقوم بالاتصال على رقم خدمة استجابة 8001717، والإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بحالته، وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح.