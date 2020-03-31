دراسة متخصصة توصي الحكومة البريطانية بإنقاذ الصحف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت دراسة أعدتها مجموعة الأبحاث الإعلامية المتخصصة «إندرز أناليسيس»، الحكومة البريطانية على التدخل لإنقاذ الصحف إبان أزمة «كوفيد 19» باعتبارها واحدة من «الخدمات الأساسية».

ودعت الدراسة التي نشرت في صحيفة «الإندبندنت»، إلى حماية الصحف التي تكافح من أجل البقاء في ظل انتشار الوباء، من الانهيار المالي ودعم العاملين فيها.

وتؤكد مختلف وسائل الإعلام المطبوعة، بما في ذلك المئات من الصحف المحلية، أن قراءتها على درجة كبيرة من الأهمية لدرجة أن إغلاقها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة «كوفيد 19»، وتعزيز عزل الأسر الضعيفة بشكل أكبر.

وتدعو الدراسة الحكومة إلى منح القطاع نفس مزايا الحماية الممنوحة لقطاع الرعاية الصحية وسلاسل الغذاء، وشركات المرافق العامة.

وترى المجموعة أن القيام بذلك يجب أن يشمل مجموعة من الإجراءات لمنع الإغلاق، بما في ذلك التمويل العاجل للصحافة، والإعلانات الحكومية المضمونة، وإعفاءات ضريبية بنسبة 100%.

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وتقول الدراسة إنه يجب اعتبار الصحفيين عاملين رئيسيين، ويجب إعطاؤهم الأولوية للحصول على اختبارات «كوفيد 19» حتى يتمكنوا من متابعة نقل أخبار ما يجري.

وجاء في الدراسة: «في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى التمويل الحكومي لتحويل الأخبار الجيدة إلى خدمة عامة. نفترض أن الحكومة ستضع تدابير لمساعدة القطاعات الحساسة مثل السيارات وشركات الطيران، وعليها أن تفعل الشيء نفسه لوسائل الإعلام».

وأضافت: «هذه الوسائط هي بيئات موثوقة للغاية، وتنتشر على مستويات لا تضاهى من خلال توفرها في وقت واحد عبر الوسائل المطبوعة محلياً، وعبر الإنترنت، وتتحمل مسؤوليات جساماً في المساعدة على معالجة مخاوف الناس وتهدئتها. وتلعب وسائل الإعلام المحلية دوراً حاسماً في المجتمعات المحلية سيثبت أن له أهمية أكثر من المعتاد في الأسابيع والأشهر المقبلة».

وتأتي هذه الدعوة بعد أن كشف تقرير بحثي انخفاض الإعلان في الصحف البريطانية بمقدار الثلث، وهو معدل بات مرجحاً في ظل الظروف الراهنة، ويعني فقدان قطاع الصحافة البريطاني 330 مليون جنيه إسترليني.

وقد زادت معاناة الصحافة البريطانية بسبب تعطل قنوات وخطوط التوزيع بعد تفشي الوباء، مما أدى إلى انخفاض المبيعات. وتوقعت «إندرز» أن تنخفض مبيعات الصحف والمجلات بنسبة 50% على المدى القريب جداً.