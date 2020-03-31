سيف الزري: 4 فنادق لإيواء حالات الحجر الصحي في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشف اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، عن تخصيص 4 فنادق كاملة لإيواء حالات الحجر الصحي للمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الإمارة، مع كامل جاهزيتها لتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال الحالات، وفق أعلى المعايير الصحية الشاملة والمتكاملة.

أكد ل«الخليج» أن الفنادق أسهم فيها عدد من رجال الأعمال وأصحاب العقارات في الإمارة، وأصروا على عدم الإفصاح عن أسمائهم، مكتفين بتسخير الخدمات المقدمة من قبل عقاراتهم، عادّين ذلك واجباً وطنياً نابعاً من إدراكهم للمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن وأفراد المجتمع، مثمناً دورهم وحرصهم على دعم الجهود الوطنية لتأمين البيئة الصحية الآمنة، وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والحماية في الإمارة.

وأوضح الزري، أن الخدمات المقدمة، عبر أماكن إيواء حالات الحجر الصحي، أسهم فيها عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى الإسهام الكبير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، في دعم تلك العقارات بخدمات الكهرباء والمياه، مشيداً بالدور التكاملي لجميع الجهات في تقديم الدعم والعون، مؤكداً أن هذه الظروف الاستثنائية بحاجة لتكاتف وتعاضد الجميع لاجتياز هذه المرحلة إلى بر الأمان.



ضبط المخالفين

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وذكر أن الفرق الشرطية في الإمارة رصدت خلال الأيام الماضية، 305 مخالفين لإجراءات برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارتا الداخلية ووقاية المجتمع، بتقييد الحركة المرورية من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً من كل يوم.

وأوضح أن القيادة وضعت خططاً مدروسة لتوزيع الدوريات المرورية في مختلف مناطق الإمارة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، حيث تجاوز عدد الدوريات 120 دورية يومياً، مؤكداً أن مهامها تكمن في تأمين الحركة المرورية في الإمارة، فضلاً عن دعم ومساندة الجهات المشاركة في برنامج التعقيم الوطني.

وأكد أنه لم تسجل الدوريات الشرطية بالتعاون مع الفرق التفتيشية لبلدية مدينة الشارقة، حالات لمخالفي قرار إغلاق الشواطئ في الإمارة، مشيداً بتجاوب أفراد المجتمع والتزامهم بالتوجيهات والقرارات الصادرة بشأن البقاء في المنزل، وعدم ارتياد الشواطئ والمناطق العامة المعلن إغلاقها.

وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتقال العدوى الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خلال تنفيذ الدوريات المرورية لعملها على الطرقات في الإمارة، وفحص رخص القيادة وملكيات المركبات، كشف القائد العام عن تزويد كافة أفراد الدوريات بكمامات وقفازات لاستخدامها أثناء الاستيقاف والتعامل مع الناس في الطرقات، موضحاً أنه في حال تطلب الأمر إثبات الهوية أو الملكية ورخصة القيادة وجهت الدوريات بعدم طلب تلك الإثباتات في الفترة الحالية، والاكتفاء بالاستعلام عن طريق النظام المروري بالجهاز الإلكتروني mdt، المتوافر في جميع الدوريات الشرطية للعلم أو عن طريق غرفة العمليات.



تفعيل الرادارات



وأكد الشامسي تفعيل القيادة العامة أجهزة الرادار على المداخل الرئيسية للإمارة، فضلاً عن انتشار الدوريات يومياً في مناطق الإمارة والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، تماشياً مع الجهود المبذولة لتطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، بمشاركة المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية.

وأوضح أن تكرار المخالفة في اليوم الواحد يحسب مخالفة واحدة في حال الرصد من قبل الرادارات والدوريات، إذا صادف ذلك استيقاف المخالف من دورية عقب رصده من إحدى رادارات المداخل الرئيسية.

وبيّن أن من تتطلب طبيعة عملهم ومهامهم النزول خلال تلك الفترة، وفق الضوابط المعلن عنها مسبقاً، يلزمهم التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.ae تحت مسمى (نظام تصاريح الحركة)، لبيان سبب مغادرة المنزل، تفادياً لتسجيل أي مخالفة.