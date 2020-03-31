المقداد: دمشق ترحب بأي دور روسي في إعادة إعمار سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت وزارة الخارجية السورية، أمس الاثنين، بأي دور روسي يساهم في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، وقالت إنه ليس لدى دمشق أي شروط مسبقة بشأن المشاركة الروسية في هذه المسيرة، وفق ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وثمّن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الدور الروسي في دعم بلاده في ما يخص جهود إعادة إعمار البلاد بعد 10 سنوات من الحرب، وأكد ترحيب دمشق بمشاركة روسيا في كل جوانب إعادة الإعمار الاقتصادي. وقال المقداد، لوسائل إعلام روسية، أمس الاثنين: «روسيا يمكنها المساعدة في كل الجوانب​​​. روسيا تختار المساهمة في إعادة الإعمار. لا شروط مسبقة لدينا... روسيا مرحب بها للمشاركة في كل الجوانب، وبأي دور ترى روسيا نفسها فيه قادرة على المساعدة في إعادة بناء سوريا». وأشاد المقداد في حديثه بالجهود الروسية لرفع العقوبات عن بلاده، وقال «روسيا تقوم بأفضل ما لديها. روسيا تطالب المجتمع الدولي بدعم سوريا في عملية إعادة الإعمار». وأكد المسؤول السوري أنه على الرغم من مساعدة الشركاء الدوليين المحتملة لبلاده، إلا أن الشعب السوري يجب أن يمتلك السيطرة على مستقبله، ويختار المسار الذي ستتخذه البلاد في المستقبل. وأوضح نائب وزير الخارجية السوري ذلك بقوله «نؤمن بأن المستقبل السياسي وإعادة الإعمار، يجب أن يقررهما السوريون بأنفسهم من دون أي تدخل أجنبي، أو شروط خارجية مسبقة».