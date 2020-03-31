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الأميــر تشــارلــز يخــرج من العزل الذاتي وصحته جيدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاماً، والذي أصيب بفيروس ، أمس الاثنين، إن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي، ويتمتع بصحة جيدة. وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس، «أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه». وأعلن بيان صدر عن كلارنس هاوس، مقر العائلة الملكية البريطانية في وستمنستر، الأربعاء الماضي، أن «نتائج فحص كورونا الذي خضع له الأمير تشارلز (71 عاماً) جاءت إيجابية»، مشيراً إلى أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية في «حالة جيدة»، وأنه وضع نفسه قيد العزل الصحي في منزله بمدينة أبردين باسكتلندا. ولفت البيان إلى أن قرينة أمير تشارلز، كاميلا، دوقة كورنوال، خضعت أيضاً لفحص كورونا، وجاءت نتائجه سلبية، وأنها وضعت نفسها طوعاً قيد الحجر الصحي مع زوجها. (وكالات)

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