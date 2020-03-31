إخضاع نتنياهو والمقربين مـنـه في الحكومــة للحجــر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مكتب رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، أمس الاثنين، إخضاع نتنياهو، والمقربين منه في الحكومة، للحجر الصحي، امتثالاً لقرار وزارة الصحة، وطبيب نتنياهو الخاص. ووفق المصدر يمنع خروجهم من الحجر قبل ظهور نتائج الفحص.

وكانت مصادر «إسرائيلية» أشارت إلى إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين، ربيبكا بالوتش، بالفيروس، بعد ثبوت إصابة زوجها به. ولم يتضح على الفور ما إذا كان نتنياهو على اتصال وثيق بمستشارته، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مكتبه، مع ذلك، «لإزالة أي شكوك، سيبقى نتنياهو، وفريقه المقربون في الحجر الصحي»، حتى يتم الانتهاء من التحقيق الوبائي. وفي وقت سابق، قال المكتب إن نتنياهو، وبالوتش، لم يكونا في الغرفة نفسها مؤخراً.