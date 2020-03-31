إسرائيل تعتقل 7 فلسطينيين في القدس المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، 7 فلسطينيين، بينهم سيدة، خلال اقتحامها مخيم شعفاط للاجئين شماليّ القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن "الشرطة الإسرائيلية داهمت عددًا من المنازل في المخيم، واعتقلت 7 مواطنين".
وعلى صعيد آخر، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، على عاملين متطوعين في مقر لجان الطوارئ ببلدة حزما شمالي القدس المحتلة، يعملون في مكافحة فيروس كورونا.
وقال شهود عيان: "الشرطة اعتدت بالضرب على العاملين المتطوعين"، ولم يتسن معرفة سبب الاعتداءات.
وحسب الحكومة الفلسطينية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، الإثنين، إلى 116 إصابة، بعد تسجيل إصابة جديدة لمواطن في قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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