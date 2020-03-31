تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره العراقي قضايا إقليمية و"كورونا"

بغداد / الخليج 365 بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، قضايا إقليمية ومكافحة وباء "كورونا". وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية، الإثنين، أن الجانبين ناقشا هاتفياً سُبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي والتنسيق الاستراتيجي تجاه القضايا الإقليمية والدولية. Advertisements وأشار إلى أن الجانبين ناقشا أيضا آخر تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وإجراءات البلدين في مواجهة فيروس كورونا. وأوضح البيان أن الحكيم جدد التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

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