تشاووش أوغلو يهاتف نظيره الجزائري

أنقرة/ محمد تورهان/ الخليج 365 أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول. ولم تذكر المصادر أي معلومات عن فحوى الاتصال بين الجانبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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