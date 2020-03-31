"الصحة العالمية" تتوقع ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا في العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

توقعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تسجيل ارتفاع كبير في إصابات فيروس "كورونا" بالعراق، خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال مكتب الصحة العالمية بالعراق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق ثاني بلد من حيث عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في منطقة شرق البحر المتوسط بعد إيران".

وحتى مساء الإثنين، سجلت العراق حصيلة 46 وفاة والإصابات 630 بكورونا.

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وتوقعت منظمة الصحة العالمية "ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة، مع زيادة الفحوصات المخبرية".

وأشارت إلى "تشغيل 3 مختبرات لفحص كورونا في النجف والبصرة (جنوب) وبغداد، ما أدى إلى زيادة الفحوص لأكثر من 4500 فحصا يومياً مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع".

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والخميس، قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.